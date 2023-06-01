7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』。放送開始日は7月5日（日）に決定！そして、ヒロイン・石見崎唯（いしみざき・ゆい）役で、白石聖の出演が決定！唯は、山田涼介演じる主人公・七瀬悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪で、やがて悠と共に謎を追い、バディとなっていく重要人物。白石は本作が日本テレビ系GP帯ドラマ初ヒロ