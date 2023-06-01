◇明治安田J1百年構想リーグ最終節浦和0―1町田（2026年5月22日MUFG国立）浦和の田中暫定監督は就任から4連勝後に2連敗となった。前半10分に右サイドを崩されて失点。後半半ばからMF松尾、FWオナイウ、肥田野ら積極的に攻撃的カードを切ったが、0―0のPK戦の末に敗れた前節のFC東京戦に続き2試合連続で無得点に終わった。チームは地域ラウンド全試合を消化して7勝11敗（4度のPK戦負け含む）の暫定5位。監督交代後の連勝