ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」が4日目を迎える。注目は12Rだ。序盤から出足が良かった長田。ここは1枠戦だけに足色的にはピッタリだ。インから押し切って予選突破を決める。気配いい浜野は握りマイ。久田は決め差しへ。節一級の中村は大外でも侮れない。＜1＞長田頼宗出足系の＋0・5度の調整でいっているけど少しずれていましたね。4日目はもう少し回す調整で。＜2＞久田敏之バイ