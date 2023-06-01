今年、地方競馬から騎手免許を取得した新人は10人。その中にただ一人、異色の経歴の持ち主がいる。通常は栃木県那須塩原市にある地方競馬教養センターを卒業後、晴れて騎手デビューとなるが、大井・沢厩舎所属の西優哉は厩務員から転身してきた。26歳のオールドルーキーは19日、大井3Rでコトブキエース（牡6＝渡部則）に騎乗。58戦目でキャリア初勝利をつかんだ。西優は「ここまで頑張って勝つことができたので本当にうれしか