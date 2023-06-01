初夏のこの時期は期末の勝負駆けに成功したレーサーには実に心地よい季節だ。谷口知優（28＝香川）は4月末のまるがめGWシリーズでは初のA2級昇級を懸けて連日、しびれる思いをした。序盤こそ3、3、4、1、6着と苦戦したが、4日目からは外枠2走を含め2、1、2着とまとめ、勝率はキャリアハイとなる5.51。勝負駆けを実らせた。「うれしいのは確かですけど、ここからですからね。香川支部の先輩からいろいろ教わって、目の前のこと