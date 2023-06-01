山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）が主演を務める7月スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、ヒロイン役で白石聖の出演が発表された。白石は日テレ系GP帯ドラマ初ヒロインとなる。また、放送開始日が7月5日に決まった。【写真】ドラマ『一次元の挿し木』ヒロイン・唯役の白石聖の場面写真を初解禁！本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞