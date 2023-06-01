九州では22年佐世保以来となる「全プロ記念競輪」。佐世保大会は新型コロナの影響で「自転車競技大会」は行われなかったが、今回は25日に開催される。車券発売はないが寛仁親王牌出場権も懸けた戦いは見るだけでも激アツだろう。【8R】徐々に復調している岩本が捲る。＜9＞から＜1＞＜3＞＜6＞＜7＞の2、3着。【11R】ダービーで決勝進出した渡部幸訓が「自分のやりたいメニューをこなせた。初日にどう出るか楽しみ」と、こち