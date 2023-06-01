モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（２５）が２２日、グループ所属ラスト写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」（ワニブックス）を６月２４日に発売することが２２日、分かった。牧野は６月２４日の日本武道館公演で１１年９カ月在籍したモー娘。を卒業。同日発売の本書は急きょ出版が決定し、卒業前月に撮影した。「たったの１日で、今までの写真集で一番短い撮影でしたが、１８歳から２０歳の写真集や全集を手がけてくださっ