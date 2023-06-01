きょうのポンドドルは緩やかな買いが見られ、１．３４ドル台半ばでの推移。２００日線の上に再び浮上しており、買戻しが見られている。一方、ポンド円は一時２１４円台に上昇しており、２１日線を回復。上昇トレンドは現時点では維持しているようだ。 きょうは英国債利回りが低下していたが、今週発表された一連の弱い英経済指標を受けて、市場は英中銀が大幅に利上げするとの見方を後退させている。英雇用統計の弱さと個人