Netflixで配信中のクライムエンタテインメント「九条の大罪」が注目を集めている。真鍋昌平氏の同名漫画を実写化した本作は、“法”を軸に描かれる骨太でリアルな描写が特徴だ。そこで、ドラマ版「九条の大罪」の法律監修を務めた國松崇弁護士と池田大介弁護士（池田弁護士は原作者・真鍋昌平氏から同名漫画執筆に際して実際に取材を受けた）に、同作を楽しむための「法律の見方」を聞いた。（清談社石水典子）柳楽優弥演じる型