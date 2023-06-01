小野信義監督が率いるU-17日本代表は、現地５月22日にサウジアラビアで開催されているU-17アジアカップの決勝で、中国と対戦した。日本のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは大下幸誠、３バックは元砂晏翔仁ウデンバ、倉橋幸暉、竹内悠三、ダブルボランチは和田武士と岩土そら、ウイングバックは右に長南開史、左に木村風斗、２シャドーは北原槙と里見汰福、１トップに齋藤翔というラインナップだ。立