南仏で開催中の第79回カンヌ国際映画祭は、23日（現地時間）に授賞式を迎える。2018年の「万引き家族」で最高賞パルムドールに輝いた是枝裕和監督（63）は、最新作「箱の中の羊」（29日公開）で2度目の栄冠を狙う。ダブル主演の夫婦役に綾瀬はるか（41）とお笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）を据える異色の配役も注目を集める同作。是枝監督が現地からリモートで本紙のインタビューに応じ「俳優・大悟」の可能性を語った。建築