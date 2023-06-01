【AFC U17アジアカップ】U-17中国代表 2−3 U-17日本代表（日本時間5月23日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】得点王・北原槙の左足ミドル炸裂！（実際の映像）U-17日本代表は日本時間5月23日、AFC U17アジアカップの決勝でU-17中国代表と対戦。3ー2で接戦を制し、2大会ぶり最多5度目の優勝を達成している。グループステージはカタール、中国、インドネシアに3連勝して首位通過した日本。準々決勝