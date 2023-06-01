女優の白石聖（２７）が、７月期の日本テレビ・読売テレビ系連続ドラマ「一次元の挿し木」（７月５日スタート、日曜・後１０時３０分）に出演することが２２日、分かった。１〜３月に序盤のヒロイン役として鮮烈な印象を残した、初となるＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）以来のドラマ出演となる。松下龍之介氏の同名小説をドラマ化。Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３３）が演じる遺伝子学を研究する主人