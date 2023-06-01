俳優の白石聖が、Hey! Say! JUMP・山田涼介が主演を務める読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜後10：30〜後11：25）に出演することが23日、発表された。好演で注目された大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演後、初めてのドラマ出演となり、ヒロイン・石見崎唯（いしみざきゆい）を演じる。【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介原作は、宝島社『このミステリー