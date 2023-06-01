NY株式22日（NY時間14:05）（日本時間03:05） ダウ平均50720.67（+435.01+0.87%） ナスダック26408.50（+115.40+0.44%） CME日経平均先物63645（大証終比：+305+0.48%） 欧州株式22日終値 英FT100 10466.26（+22.79+0.22%） 独DAX 24888.56（+281.79+1.15%） 仏CAC40 8115.75（+29.75+0.37%） 米国債利回り 2年債 4.121（+0.038） 10年債 4.558（-0.012） 30年債 5.06