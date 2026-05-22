恋愛と結婚って似ているようでまったく別物。長く一緒に歩んでいくなら、やっぱり大事なのは“安心感”です。そこで今回は、結婚前にチェックすべき“安心感男子”の「特徴」を紹介します。言ったことをちゃんと守れる「ごめん、忘れてた」が当たり前になっている男性より、「一度言ったことはきちんと実行する」男性の方が圧倒的に信頼できます。小さな約束を守れる人は、大きな出来事でも誠実に向き合えるもの。責任感や謙虚さが