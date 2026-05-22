「そんな話したっけ？」自分では忘れていたことを、男性の方が覚えていたことありませんか？男性は本命相手に対して、“記憶の残り方”が自然と変わっていきます。“小さな情報”まで記憶に残る男性は本命相手には、大きな出来事だけではなく、細かな会話も記憶に残ります。好きな食べ物、苦手なこと、最近ハマっているものなど、「前に言ってたよね」と自然に出てくるでしょう。これは単なる記憶力の良さだけではなく、“興味の向