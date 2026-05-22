自分はもっと会いたいのに、男性の方はそこまででもなさそう。そんな風に不倫関係では、“ちょうどいい距離感”の感覚が男女でズレやすいことがあります。それは一朝一夕には解決できない類のものです。女性は“繋がっている実感”を求めやすい女性は連絡の頻度や会う回数が増えるほど、「大切にされている」と感じやすくなります。そのため、会えない時間が長かったり、連絡が減ったりすると、不安につながりやすくなるでしょう。