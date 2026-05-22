「前みたいに頻繁に人と会いたいと思わなくなった」「LINEの返信すら、少し面倒に感じる日がある」そんな変化、ありませんか？以前は楽しかった集まりでも、最近は“気疲れ”を感じやすくなってきたという40代・50代は少なくありません。それは仕事や家庭、人間関係など、日常的に“気を遣う時間”が増えてきているからでしょう。だからこそ、“無理に付き合い続ける”より、“疲れすぎない距離感”を大切にする考え方も広がってい