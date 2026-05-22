暑くなってくると、つい手が伸びるスポーツドリンク。「ダイエット中は避けた方がいいのかな？」と迷ったことはありませんか？一方で、汗をかく時期は水分補給も重要になります。スポーツドリンクも水も、それぞれ役割が違うからこそ“どう飲み分けるか”がポイントです。スポーツドリンクは“吸収を助けやすい”が、飲み方に注意も必要スポーツドリンクには糖分や電解質が含まれており、汗をかいたときの水分補給をサポートしやす