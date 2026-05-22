「体重はそこまで変わっていないのに、なんだか体が重たく見えるようになってきた」と感じていませんか？大人世代は、体型だけでなく“姿勢の崩れ”でも印象が変わりやすくなるもの。一方で、特別細いわけではないのに、スッキリ見える人もいます。その差は、“立ち方”や“体の使い方”にあるのです。“力みすぎない姿勢”を意識している姿勢がきれいな人は、常に力を入れ続けているわけではありません。お腹を必要以上に固め続け