パンプスを履いていて「どこか今っぽく見えない」と感じることはありませんか？きれいめの定番シューズだからこそ、合わせ方によって“重たさ”が出やすいのがパンプス。2026春夏は、“きれいに履く”より、“抜け感をつくる”バランスがトレンドです。足元に軽さをつくるだけで、大人コーデはグッと今っぽく整います。【細ストラップ × ワイドパンツ】肌見せで軽さをつくるワイドパンツのようにボリューム感のあるボトムは、足元