2026年4月に【リッチモンドホテル青森】がリニューアル。以前から青森文化に触れられるホテルとして宿泊ゲストを楽しませていましたが、専門のスタッフが青森旅やグルメ探しのサポートをするほか、朝食メニューを一新。八戸で水揚げされる高級魚「金目鯛のしゃぶしゃぶ」をはじめ、青森のご当地グルメや名産のリンゴを使った料理など、洗練された青森の味をそろえます。｜リニューアルしたラウンジを満喫今回一新した朝食メニュー