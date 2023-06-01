【イスタンブール共同】イラン外務省報道官は22日、戦闘終結に向けた対米交渉について「合意間近の段階に達したとは言えない」と述べた。双方に隔たりがある核問題は「現段階で詳細を議論しない」と主張した。国営イラン通信が伝えた。