先ほどウォラーＦＲＢ理事のフランクフルトでの講演が伝わっていたが、理事は「利下げと同じくらい利上げの可能性もあることを明確に示すべき」との考えを示した。 これを受けて、下げていた米国債利回りが上げに転じており、為替市場でもドル高の反応が見られている。 ドル円は１５９．１５円付近に上昇しているほか、ユーロドルは再び１．１５ドル台に下落している。 USD/JPY159.17EUR/USD1.15