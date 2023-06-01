NY株式22日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均50600.82（+315.16+0.63%） ナスダック26452.66（+159.56+0.61%） CME日経平均先物63500（大証終比：+160+0.25%） 欧州株式22日GMT15:08 英FT100 10467.80（+24.33+0.23%） 独DAX 24908.38（+301.61+1.23%） 仏CAC40 8122.43（+36.43+0.45%） 米国債利回り 2年債 4.130（+0.047） 10年債 4.580（+0.010） 30年債