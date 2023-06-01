NY株式22日（NY時間12:15）（日本時間01:15） ダウ平均50657.08（+371.42+0.74%） ナスダック26435.11（+142.01+0.54%） CME日経平均先物63550（大証終比：+210+0.33%） 欧州株式22日GMT16:15 英FT100 10466.26（+22.79+0.22%） 独DAX 24888.56（+281.79+1.15%） 仏CAC40 8115.75（+29.75+0.37%） 米国債利回り 2年債 4.132（+0.049） 10年債 4.574（+0.004） 30年債