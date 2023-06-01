NY株式22日（NY時間13:06）（日本時間02:06） ダウ平均50727.24（+441.58+0.88%） ナスダック26451.38（+158.28+0.60%） CME日経平均先物63610（大証終比：+270+0.42%） 欧州株式22日終値 英FT100 10466.26（+22.79+0.22%） 独DAX 24888.56（+281.79+1.15%） 仏CAC40 8115.75（+29.75+0.37%） 米国債利回り 2年債 4.125（+0.042） 10年債 4.568（-0.002） 30年債 5.07