きょうの為替市場は３連休前ということもあり、方向感のない膠着した展開が続いている。ユーロドルは１．１６ドルを挟んでの一進一退が続いている状況。一方、ユーロ円は円安の動きがやや出ていることから、１８４円台後半に上昇。ただ、方向感が出ているわけではない。 アナリストは、米国とユーロ圏の金利差が為替レートにとってさらに不利な方向にシフトする余地があるため、ユーロドルは