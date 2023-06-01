¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦¥ªー¥×¥ó Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î17Æü～2026Ç¯5·î23Æü ³«ºÅÃÏ¡§¥É¥¤¥Ä ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯ ¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë ·ë²Ì¡§[¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥ß¥Îー¥ë] 1 - 2 [¥È¥ßー ¥Ýー¥ë] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦¥ªー¥×¥óÂè6Æü¤¬¥É¥¤¥Ä ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç¡¢Âè3¥·ー¥É¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥ß¥Îー¥ë¤ÈÂè6¥·ー¥É¤Î¥È¥ß&#12540