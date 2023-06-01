米国の情報機関を統括するトゥルシー・ギャバード国家情報長官は２２日、トランプ大統領宛てに辞表を提出した。がんと診断された夫のサポートのためとしている。辞任は６月３０日付。今年、第２次トランプ政権では国土安全保障長官や司法長官ら３人の閣僚が相次いで辞任する事態となっている。（ワシントン支局池田慶太）