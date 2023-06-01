CIAなどアメリカの情報機関を統括するギャバード国家情報長官が辞任することが分かりました。第二次トランプ政権の閣僚が辞任するのは4人目です。アメリカのトランプ大統領は22日、情報機関を統括するギャバード国家情報長官が来月30日付で辞任するとSNSで発表しました。辞任の理由については、ギャバ―ド氏の夫ががんと診断されたためだと説明しています。ギャバ―ド長官をめぐっては、イラン問題に関する意見の相違などからトラ