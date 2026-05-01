¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç22Æü¡¢FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¿·¤·¤¤µÄÄ¹¤Î½¢Ç¤ÀëÀÀ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤¬Àµ¼°¤ËµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£FRB¿·µÄÄ¹¤Î½¢Ç¤ÀëÀÀ¼°¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µÍý»ö¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¡Ê56¡Ë¤¬FRB¤ÎÂè17ÂåµÄÄ¹¤ËÀµ¼°¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö»ä¤ò¸«¤ë¤Ê¡£Ã¯¤â¸«¤ë¤Ê¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò¤ä¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡×FRB¡¦¥¦¥©¡¼¥·