核軍縮への道筋などを話し合うNPT再検討会議が最終日を迎え、国連本部では最終文書の採択に向け、会合が行われています。アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれているNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は、全会一致が必要な最終文書の採択に向けた話し合いが行われています。4度の改訂を経て各国に配布された最終文書案では、採択にこぎ着けるため内容がさらに絞り込まれました。北朝鮮をめぐって、前回までは「朝鮮半島の非核