◇セ・リーグ阪神7─4巨人（2026年5月22日東京ドーム）阪神の4番・佐藤輝が「二塁打王」の本領を発揮した。4―0の3回1死二塁では、先発・井上から右中間へ適時二塁打。これで左腕とは対戦打率・429（21打数9安打）と、“井上キラー”の貫禄も示し、5点目を叩き出した。さらに7―1の7回1死一塁でも、相手3番手・宮原から右翼へ二塁打。これで両リーグトップ独走の17二塁打でシーズン55本ペースと、01年谷佳知（オリックス）