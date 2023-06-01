◇ファーム・リーグ阪神2─2オリックス（2026年5月22日SGL尼崎）阪神・下村海翔投手（24）が22日、ファーム・リーグのオリックス戦（SGL）で待望の実戦デビューを果たした。8回から3番手として登板して1回1安打1失点。24年4月に「右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」を受けた3年目右腕のプロとしての幕が開けた。「入団してから2年半で、ようやくマウンドに戻れた。良い結果ではなかったですけど、支