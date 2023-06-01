◇ファーム・リーグ阪神2─2オリックス（2026年5月22日SGL尼崎）左大腿部の筋損傷からの再起を期す阪神の伊藤将も実戦復帰を果たした。7回に2番手として登板し、1イニングを1安打無失点。先頭・横山聖に中前打を喫するも、1死二塁として窪田、中西を連続三振に斬ってピンチを脱した。「悪くなかった。無事に1イニング投げ切ることができた」最速は143キロを計測。「ケガで球速が落ちることもなかった。うまくリハビリが