◇セ・リーグ阪神7─4巨人（2026年5月22日東京ドーム）阪神・ドリスは勝利のために粘り抜いた。3点優勢で迎えた8回から3番手として登板。四球や併殺崩れなど嫌な形で1死一、二塁とピンチを背負ったが、増田陸、佐々木を連続三振に斬ってしのいだ。「ゾーンに真っすぐをしっかり、と心がけて、いい球が行った」20日の中日戦では7点差をひっくり返したが、その逆パターンにはまりそうな場面でも踏ん張った。「しっかり粘れ