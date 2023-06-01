◇セ・リーグ阪神7─4巨人（2026年5月22日東京ドーム）阪神・森下が立石に続いた。“弟分”が安打で好機を演出した初回1死三塁では中前適時打を放って先制点を叩き出すと、3―0の3回1死二塁でも右中間適時二塁打を放ち、立石を本塁へ迎え入れた。7回1死でも中前打を放ち、今季5度目の猛打賞をマーク。これで3試合連続安打、2試合連続打点と再び上昇気流をつかみつつある。「束となれば強い打線だと思うので、前半だけで