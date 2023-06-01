◇セ・リーグ阪神7─4巨人（2026年5月22日東京ドーム）【阪神・藤川監督語録】▼最後は3点差タフでしたね。やっぱり厳しい勝負になりますね。▼高橋に5勝目十分な仕事だったと思う。素晴らしかったと思う。▼ドリスの働きタフな場面をどれだけ経験しているかは、すごく大切。みんながね、強くなっていく存在だと思います。いい活躍でしたね、今日は。▼2戦目へまた明日はニューゲーム。主導権を握れるのか、