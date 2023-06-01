◇セ・リーグ阪神7─4巨人（2026年5月22日東京ドーム）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が22日、巨人戦（東京ドーム）でプロ初の1番で先発出場し、初の3安打で7―4の勝利に貢献した。ドラフト制以降、球団新人の伝統の一戦初出場での猛打賞は、16年高山俊以来。初長打、初打点となる初適時打、さらには初のヒーローインタビューを務める初尽くしの一日になった。1軍デビュー以来、チームは3戦3勝で貯金9は今季最多