◇セ・リーグ阪神7─4巨人（2026年5月22日東京ドーム）1点だけでは終わらせない。阪神・大山が初回に放った右翼への6号2ランが、白星をグイと引き寄せた。12日ヤクルト戦以来、7戦ぶりの一発。「いつも（高橋）遥人に助けられているんで」と援護を誓って、井上の148キロを逆方向に叩き込んだ。「先頭の立石から後輩たちが勢いをつけてくれた。チーム全員でしっかり点を取って、チームで勝ち取れた勝利だと思う。勝てて良