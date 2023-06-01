サッカー元日本代表の柿谷曜一朗が、プロ入り初となる2得点を挙げた翌日に、退団を余儀なくされたという驚愕の過去を告白。あまりに身勝手な理由での転落劇に、平成ノブシコブシ・吉村崇が「ふざけんなよマジで！」と絶叫する一幕があった。【動画】サッカー元日本代表・柿谷の”圧巻”スーパープレイ集『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさら