プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「やわらかイカのトマト煮」 「フライド大根」 「焼き白菜のシーザーサラダ」 の全3品。 イカのトマト煮をメインに。ニンニクがきいて、お酒が飲みたくなる献立です。【主菜】やわらかイカのトマト煮 ワインにも合う一品。バゲットを添えてどうぞ。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：414Kcal レシピ制作：フードコーディネーター山下 和