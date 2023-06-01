ウォーシュ氏（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長の就任宣誓式が22日、ホワイトハウスで開かれた。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任。FRBの使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しいかじ取りとなる。議長の任期は4年。トランプ大統領は、前任のパウエル体制では執拗に利下げを要請し、政権とFRBの対立が表面化した。