カフェや外出先で、バッグの置き場所に困る場面は意外と多いもの。【ダイソー】の “猫モチーフ” バッグフックは、そんな小さなストレスを軽減してくれそうな「便利グッズ」です。見た目の可愛らしさはもちろん、実用性も備えた優れもの。今回はFTN編集部レポーターのともさんによる使用レビューとともに、その実力を紹介します！ 見た目も可愛い猫モチーフバッグフック 【ダイソ&