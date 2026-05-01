¡ÚÎøÎø -Ý¯- ¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥° ¥Ö¥ëー¥Ð¥Ëーver.¡Û 2026Ç¯9·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§11,000±ß »£±Æ¡§¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹ ÎøÎø¤è¤ê¡¢2026Ç¯9·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÎøÎø -Ý¯- ¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥° ¥Ö¥ëー¥Ð¥Ëーver.¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¹âÊö¥Ê¥À¥ì»á¤¬ÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê