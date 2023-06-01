5·î23Æü µ­»ö¹¹¿· Í«Ýµ¤Ê¸Þ·îÉÂ¤Îµ¨Àá¤³¤½¡¢¥²ー¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÃÍ°ú¤­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¥»ー¥ë½ªÎ»¤¬Ç÷¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£ ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³ー¥Òー¥Èー¥¯¡×¤Ê¤É¤¬¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¡£PlayStation Store¤Ç¤Ï¡ÖForza Horizon 5 Standard Edition¡×¡¢¡Ö¥Æ¥é¥ê¥¢(À½ÉÊÈÇ)¡×¡¢¡Ö