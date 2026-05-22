「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）日本テレビのプロ野球生中継「ＤＲＡＭＡＴＩＣＢＡＳＥＢＡＬＬ２０２６巨人×阪神」で、前阪神監督の岡田彰布オーナ付顧問と前巨人監督の原辰徳氏が、解説で初共演。勝敗を分けるポイントの１つが、八回裏の巨人の攻撃だった。巨人は四回までに０−７だったが、六回に１点、七回に３点をかえし、４−７で八回を迎えた。この回から阪神が投入したドリスに対して、先頭のダル